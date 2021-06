Valor da Produção Agropecuária deve ter aumento de 11,8% em 2021

São Paulo, 14 – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2021 deve ser de R$ 1,11 trilhão, 11,8% superior ao obtido em 2020, que foi de R$ 993,9 bilhões, informou o Ministério da Agricultura com base no desempenho do setor em maio.

As maiores contribuições para o crescimento são observadas em arroz, milho, soja e carne bovina, que tiveram dois anos consecutivos de forte aumento de preços reais, destacou a pasta em nota.

As lavouras tiveram um aumento do VBP de 15,8%. A pecuária, de 3,8%.

Os produtos que tiveram os maiores acréscimos do VBP foram arroz (5,7%), milho (20,3%), soja (31,9%) e trigo (35,1%).

