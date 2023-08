Valor da mesada recebida por Larissa Manoela é divulgado e baixos números surpreendem; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 11:39 Compartilhe

A entrevista de Larissa Manoela ao ‘Fantástico’, exibida neste domingo (13), segue dando o que falar. Nas redes sociais, internautas passaram a discutir os valores recebidos pela atriz, que vive um imbróglio com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, responsáveis por administrar a carreira da artista durante 18 anos.

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do portal IG, Larissa vivia pedindo dinheiro para os pais, uma vez que eles depositavam apenas R$ 300 reais em um cartão para ela gastar mensalmente. Depois de completar 18 anos, Gilberto e Silvana teriam aumentado o valor para R$ 500 por mês.

O relato feito por Larissa Manoela no programa da TV Globo é um dos assuntos mais comentado nas redes sociais nos últimos dois dias. Após a repercussão do caso, a atriz recebeu o apoio de diversos famosos, entre eles do noivo, André Luiz Frambach, da cantora Jojo Todynho, e do ex João Guilherme.

