Valor bruto da produção agropecuária deve crescer 7,6% a R$ 1,31 trilhão, prevê ministério

22/11/2024 - 11:49

O valor bruto da produção (VBP) agropecuária deve crescer 7,6% na safra 2024/25 ante a temporada anterior, alcançando R$ 1,31 trilhão, estima o Ministério da Agricultura. Do montante total, R$ 874,80 bilhões devem vir das lavouras, equivalente a 67,7% do total e incremento estimado de 6,7% ante o ciclo anterior. Outros R$ 435,05 bilhões estão relacionados à produção pecuária, correspondente a 32,6% do total e alta de 9,5% contra 2023/24. As projeções são as primeiras do ministério quanto ao valor da produção para a safra atual.

Na agricultura, o maior crescimento de VBP, de 23,7%, é projetado para as lavouras de laranja, somando R$ 35,66 bilhões na temporada 2024/25. O VBP da soja da safra atual deve crescer 16,5%, para R$ 339,25 bilhões (38,8% do total), enquanto o faturamento bruto das lavouras de café tende a avançar 16,1%, para R$ 83,92 bilhões (9,6%).

O VBP das lavouras de uva é estimado em R$ 10,20 bilhões, alta de 13,7% em um ano-safra. O faturamento das lavouras de arroz, por sua vez, tende a crescer 8,1%, para R$ 27,1 bilhões.

“Para as culturas de laranja e café a evolução dos preços foi o fator mais relevante nestes resultados e, para a soja e arroz foi o crescimento da produção a maior influência”, avaliou o ministério em nota.

Na pecuária, a cadeia de suínos tende a ter o melhor desempenho porcentual, com aumento estimado de 19,5%, para um VBP projetado em R$ 62,74 bilhões. A produção bovina segue liderando o faturamento bruto da pecuária, com R$ 180,48 bilhões estimados, alta de 18,8% em um ano. Já o valor bruto da produção da cadeia leiteira pode subir 4,9%, para R$ 69,05 bilhões, prevê o ministério. “Nos rebanhos pecuários, a melhoria dos preços é fator o mais significativo no resultado”, observou a pasta.

O VBP é projetado mensalmente pelo ministério. O número é calculado pelo cruzamento das informações de produção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos preços coletados nas principais fontes oficiais. O estudo da pasta abrange 19 cadeias da agricultura e cinco atividades pecuárias.