Valor bruto da produção agropecuária deve atingir R$ 604 bi em 2019, diz CNA

São Paulo, 25 – Pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostra que o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), que mede o faturamento da atividade rural “dentro da porteira”, deve ficar estável (0,1%) em 2019 na comparação com o ano passado, com receita de R$ 604 bilhões.

Em comunicado, a CNA informa que, apesar da estabilidade em comparação com 2018, o resultado reflete perspectivas distintas. A estimativa para a pecuária é de alta de 7,5% no VBP, alcançando a cifra de R$ 229,7 bilhões. Na agricultura, a previsão é de queda de 4% frente ao ano passado na receita, que deve ficar em R$ 374,7 bilhões.

Segundo a CNA, o resultado da produção animal é reflexo principalmente da alta dos preços. Neste contexto, as maiores elevações de VBP devem ser para o frango (13,5%), suínos (12,2%) e leite (9,3%). A avicultura de postura e a pecuária bovina terão variações de 8,3% e 3,6%, respectivamente.

Para as culturas agrícolas, a redução do VBP reflete quedas de preço e de produção em relação ao ano passado. A soja também terá queda expressiva no faturamento, de 15,9%, totalizando R$ 138,7 bilhões, perda de R$ 26,3 bilhões, puxado pela baixa de 12,7% nos preços e de 3,7% na produção.

O café arábica registrará recuo de 31,9% no VBP ante o ano passado. O café robusta deve ter queda de 13,9% no VBP, enquanto a receita com a produção de arroz cairá 13,8%. Em contrapartida, o milho deve ter alta de receita de R$ 14,2%, totalizando R$ 61,3 bilhões.