Valor Bruto da Produção Agropecuária de MT soma R$ 191 bi até maio

São Paulo, 30 – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Mato Grosso soma R$ 191 bilhões de janeiro a maio, superando o desempenho de todo o ano de 2020, de R$ 149 bilhões, segundo o Observatório do Desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), com base em dados do Ministério da Agricultura. O Estado é responsável por 17,2% do VBP do País, seguido do Paraná (13,2%), São Paulo (11,2%), Rio Grande do Sul (10,8%) e Minas Gerais (10%).

A soja deve puxar o desempenho no Estado. Só em maio de 2021, Mato Grosso produziu cerca de 35,947 milhões de toneladas de soja, se consolidando na liderança.

O Paraná aparece em segundo lugar com 19,872 milhões de toneladas produzidas do grão.

