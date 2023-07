Valor Bruto da produção agropecuária de MT deve crescer 8,43% este ano, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 8:45 Compartilhe

São Paulo, 4 – O Estado de Mato Grosso deve somar, este ano, Valor Bruto da Produção agropecuária (VBP agro) de R$ 219,26 bilhões, avanço de 8,43% em relação ao ano passado, segundo relatório do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em sua segunda estimativa do ano para o indicador. Segundo o documento, o impulso no VBP agro se dará pela expansão na produção agrícola e pelo aumento dos abates de bovinos no Estado.

Para a soja, principal cultura agrícola do Estado, a segunda estimativa do Imea indica um avanço de 9,8% no VBP em 2023 ante 2022, cenário resultante, sobretudo, do “incremento da produção, devido ao aumento de área e bons rendimentos, somado à sustentação dos preços”. Assim, somente a oleaginosa deve somar este ano, em VBP, R$ 110,21 bilhões.

No caso do milho, o Imea estimou alta de 5,38% em 2023 neste indicador, para R$ 46,74 bilhões, “reflexo, sobretudo, da maior produção”, diz o Imea. Quanto ao algodão, mesmo com a queda intensa das cotações do caroço, o instituto projeta um aumento de 9,27% no VBP da fibra em 2023, “resultado da perspectiva de maior produção do produto e da pluma”, somando, no caso, R$ 24,04 bilhões este ano.

Para a pecuária de corte, o Imea observa que, apesar da expectativa de queda nos preços dos bovinos este ano, projetou-se um avanço de 7,46% no VBP pecuário, “impulsionado principalmente pelo aumento no abate de fêmeas, devido à fase de baixa no ciclo pecuário do Estado”, diz, no boletim, “o que resulta num maior descarte dessa categoria de animais”. Desta forma, o VBP da pecuária de corte foi estimado para este ano em Mato Grosso em R$ 27,78 bilhões.

