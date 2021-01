Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2020 é o maior dos últimos 32 anos

São Paulo, 14 – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) fechou 2020 em US$ 871,3 bilhões, alta de 17% ante 2019 e o maior dos últimos 32 anos, segundo o Ministério da Agricultura. Para 2021, as primeiras estimativas indicam crescimento de 10,1% do VBP.

No ano passado, as lavouras tiveram faturamento de R$ 580,5 bilhões, alta de 22,2%, e a pecuária, de R$ 290,8 bilhões, incremento de 7,9%.

Em nota, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que os produtos que mais contribuíram para o resultado foram milho, com crescimento real de 26,2%; soja, com 42,8%; carne bovina, com 15,6%; e carne suína, 23,7%. “O faturamento da soja, milho e carne bovina foi de R$ 243,7 bilhões, R$ 99,5 bilhões e R$ 126,3 bilhões, respectivamente.”

Para a estimativa de crescimento de 10% em 2021 o Ministério cita os esperados desempenhos de alta do arroz (17,3%), batata inglesa (22,1%), cacau (14,7%), mandioca (10,9%), milho (17,7%) e soja (24,4%). “Há ainda boas expectativas para a pecuária, em especial para bovinos, suínos, frangos e leite.”

