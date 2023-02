Valor Bruto da Produção Agropecuária deve crescer 6,3% neste ano para R$ 1,265 tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 15:51 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) brasileira foi estimado em recorde de 1,265 trilhão de reais para 2023, alta de 6,3% em relação ao ano anterior puxada pelo desempenho das lavouras, já que a pecuária deve registrar resultado negativo, informou o Ministério da Agricultura nesta quinta-feira.

A nova estimativa também supera o montante de 1,256 trilhão de reais projetado pelo governo em dezembro.

As lavouras têm um faturamento previsto de 900,8 bilhões de reais, alta anual de 10,5%, e a pecuária deve alcançar 364,4 bilhões de reais, recuo de 2,7%.





“Há expectativas favoráveis para o clima neste ano, com exceção para o Estado do Rio Grande do Sul que se encontra num período de falta de chuvas. Lavouras como soja, milho e feijão já revelam perdas acentuadas de produtividade no Estado”, disse a pasta em comunicado.

As lavouras de milho e soja são as que mais devem contribuir para esse crescimento, sendo que a soja representa 44,5% do VBP das lavouras, com VBP previsto de 401,0 bilhões de reais.

A cana-de-açúcar deve ter um crescimento recorde em 2023, o que contribui com o valor total de produção das lavouras neste ano, afirmou o ministério.

Também estão previstos resultados positivos para o VBP de algodão, arroz, laranja e outros. Juntamente com milho e soja, esses produtos estão puxando o faturamento da agropecuária.

A pecuária mostra-se mais favorável apenas para suínos e leite, enquanto os demais itens como carne bovina, de frango e ovos apresentam valor negativo para a previsão de crescimento do VBP deste ano.

Vale ressaltar que a arroba bovina está em queda com aumento na oferta de gado disponível para abate e os preços da carne exportada também recuaram, devido a renegociações feitas pelo principal importador, a China.





(Reportagem de Nayara Figueiredo)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias