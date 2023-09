Valmir Salaro, repórter do caso ‘Escola Base’, deixa Globo após 31 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 19:11 Compartilhe

O jornalista Valmir Salaro deixará de ter contrato fixo com a Globo após 31 anos de casa. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 29. Em comum acordo, o repórter fica na emissora até dezembro.

“Valmir Salaro e a Globo decidiram em comum acordo que o profissional permanece na empresa até o final deste ano. As portas da Globo estão abertas para novos projetos de Valmir no futuro”, disse a emissora em nota divulgada no F5 da Folha de São Paulo.

Salaro integrava o quadro de funcionários da emissora como repórter especial do Fantástico desde 2000. O jornalista iniciou a trajetória na Globo em 1992, destacando-se na cobertura de casos policiais.

O repórter ganhou destaque após ter revelado o caso da Escola Base, que chocou o país em 1994.

Na época, donos e sócios da escola foram acusados de abuso sexual infantil e foram massacrados pela opinião pública. Posteriormente, foi verificado que eles eram inocentes.

Em 2022, a Globo lançou um documentário relembrando o caso e colocou o repórter diante dos inocentados.

“O estrago tinha sido feito. Com isso, aprendi uma lição: desconfiar sempre da versão policial e não embarcar em um ponto de vista sem uma investigação própria tratando-se de um assunto tão grave”, disse ele em depoimento ao ‘Memória Globo’, projeto da emissora que conta a história da Globo, trazendo informação, bastidores e curiosidades.

