Valladolid vence Mallorca (3-0); Villarreal e Athletic Bilbao ficam no empate

O Valladolid (9º) segue sua luta pelas posições classificatórias para os torneios europeus depois de sua vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca (17º) neste domingo pela 12ª rodada da Liga espanhola.

Joaquín Fernández (40), Enes Unal (50, de pênalti) e Sandro Ramírez (90+4) nos instantes finais do duelo foram os autores dos gols do triunfo, em uma partida em que o recém promovido Mallorca quase não teve chances.

Com esta vitória, o clube presidido pelo ex-craque brasileiro Ronaldo Fenômeno ocupa provisoriamente a 9ª posição com 17 pontos, a apenas dois do sexto, ocupado pela Real Sociedad, e que dá acesso à Liga Europa.

O resultado manteve o Mallorca à beira da zona de rebaixamento. O time soma 11 pontos e pode cair para a degola ainda neste domingo em caso de vitória do Celta (18º) sobre o Getafe (12º).

No sábado o líder Barcelona foi surpreendido pelo Levante (9º) que venceu por 3 a 1 e o Real Madrid (2º) não soube aproveitar, ficando no empate em 0 a 0 com o Betis (14º).

Em outra partida deste domingo, Villarreal (7º) e Athletic Bilbao (8º) não saíram do 0 a 0 no estádio El Madrigal.

— Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sábado:

Espanyol – Valencia 1 – 2

Levante – Barcelona 3 – 1

Sevilla – Atlético de Madrid 1 – 1

Real Madrid – Betis 0 – 0

– Domingo:

Valladolid – Mallorca 3 – 0

Villarreal – Athletic Bilbao 0 – 0

Osasuna – Alavés

(12h30) Leganés – Eibar

Celta Vigo – Getafe

(15h00) Granada – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 22 11 7 1 3 29 14 15

2. Real Madrid 22 11 6 4 1 21 9 12

3. Atlético de Madrid 21 12 5 6 1 12 7 5

4. Sevilla 21 12 6 3 3 15 13 2

5. Granada 20 11 6 2 3 18 13 5

6. Real Sociedad 19 11 6 1 4 18 12 6

7. Villarreal 18 12 5 3 4 25 16 9

8. Athletic Bilbao 17 12 4 5 3 11 7 4

9. Levante 17 12 5 2 5 15 14 1

10. Valladolid 17 12 4 5 3 14 14 0

11. Valencia 17 12 4 5 3 17 18 -1

12. Getafe 16 11 4 4 3 17 15 2

13. Osasuna 15 11 3 6 2 12 11 1

14. Betis 13 12 3 4 5 14 21 -7

15. Eibar 12 11 3 3 5 12 16 -4

16. Alavés 12 11 3 3 5 9 14 -5

17. Mallorca 11 12 3 2 7 9 18 -9

18. Celta Vigo 9 11 2 3 6 6 14 -8

19. Espanyol 8 12 2 2 8 6 20 -14

20. Leganés 5 11 1 2 8 5 19 -14

