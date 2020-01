Valladolid e Leganés empatam no primeiro jogo da Liga espanhola de 2020

Valladolid e Leganés disputaram a primeira partida da Liga espanhola em 2020 empatando em 2 a 2, nesta sexta-feira no jogo que abriu a 19ª rodada do campeonato.

O Leganés (19º) ainda na zona de rebaixamento, ficou em vantagem duas vezes no estádio José Zorrilla, com gols do dinamarquês Martin Braithwaite (aos 4 minutos) e Roque Mesa (aos 14), mas o Valladolid (14º) igualou em duas ocasiões, com dois gols do turco Enes Ünal (8 e 79).

A reação do Leganés continua e a equipe de Madri emendou o quarto jogo seguido da Liga sem perder. Já o Valladolid está há sete jogos no campeonato espanhol sem vencer.

A rodada continua no sábado com quatro jogos; os dos quatro times que na próxima semana disputarão a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Valencia).

O Barça, líder da Liga, vai visitar seu vizinho Espanyol, lanterna do campeonato, em um clássico teoricamente muito desigual levando em conta as situações opostas dos dois times na tabela.

Enquanto isso, o Real Madrid, segundo colocado, a dois pontos do Barcelona, vai estrear em 2020 com outro dérbi, contra o Getafe (6º) fora de casa.

Já o Atlético Madrid (3º) recebe o Levante (9º) enquanto que o Valencia (8º) joga em casa contra o Eibar (16º).

— Jogos da 19ª rodada da Liga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Valladolid – Leganés 2 – 2

(17h00) Sevilla – Athletic

– Sábado:

(09h00) Valencia – Eibar

(12h00) Getafe – Real Madrid

(14h30) Atlético de Madrid – Levante

(17h00) Espanyol – Barcelona

– Domingo:

(08h00) Granada – Mallorca

(10h00) Real Sociedad – Villarreal

(12h00) Alavés – Betis

(17h00) Celta – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 39 18 12 3 3 47 21 26

2. Real Madrid 37 18 10 7 1 33 12 21

3. Sevilla 34 18 10 4 4 23 17 6

4. Atlético de Madrid 32 18 8 8 2 20 11 9

5. Real Sociedad 31 18 9 4 5 32 23 9

6. Getafe 30 18 8 6 4 26 17 9

7. Athletic Bilbao 28 18 7 7 4 19 12 7

8. Valencia 28 18 7 7 4 28 25 3

9. Levante 26 18 8 2 8 25 27 -2

10. Villarreal 25 18 7 4 7 31 25 6

11. Granada 24 18 7 3 8 24 25 -1

12. Osasuna 23 18 5 8 5 25 24 1

13. Betis 23 18 6 5 7 25 31 -6

14. Valladolid 21 19 4 9 6 17 23 -6

15. Alavés 19 18 5 4 9 19 28 -9

16. Eibar 19 18 5 4 9 18 28 -10

17. Mallorca 15 18 4 3 11 18 32 -14

18. Celta Vigo 14 18 3 5 10 15 28 -13

19. Leganés 14 19 3 5 11 16 30 -14

20. Espanyol 10 18 2 4 12 12 34 -22

