Validade de ofertas de injeção de capital na Casino é estendida até amanhã

A empresa francesa Casino, controladora do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, anunciou que as validades das ofertas rivais de injeção de capital da 3F Holding e da EP Global Commerce foram prorrogadas até a quarta-feira, 12. A 3F Holding já tinha estendido anteriormente a validade da sua oferta, para o último dia 10.

Ambas as ofertas foram formalizadas no último 4 de julho, um dia após a varejista alertar riscos de entrar em situação de inadimplência. Enquanto a proposta da 3F Holding inclui um aporte de 900 milhões de euros – com uma parcela de 300 milhões de euros da dívida segurada da Casino convertida em capital -, a da rival EP Global Commerce planeja investir 1,35 bilhão de euros na companhia.

