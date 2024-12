Validação das funcionalidades das câmeras da PM de SP deve ocorrer na terça-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 7:05 Para compartilhar:

O governo paulista informou ter enviado ao STF cópias dos três contratos de câmeras corporais atualmente em vigor pela Polícia Militar (PM). Além do contrato firmado com a Motorola Solutions, em setembro, foram encaminhados os dois contratos com a Axon Advanta, que foram prorrogados e vigoram até janeiro e março de 2025.

Segundo o governo, estão previstos para terça-feira, 10, os testes de validação das funcionalidades das novas câmeras corporais – entre elas o acionamento remoto, independentemente da vontade do policial em ocorrência, nas modalidades intencional e automática.

Distribuição

O ofício da Secretaria da Segurança apresenta as etapas de execução do contrato, classificando-as como concluídas e em andamento. Entre as ações realizadas está a conclusão, em novembro, das adequações do centro de dados que vai armazenar os arquivos captados.

Cumpridos todos os requisitos contratuais, a execução do contrato será iniciada por fases, com novas câmeras sendo distribuídas gradualmente a cada 90 dias. As quatro primeiras fases vão contemplar as unidades policiais que hoje são atendidas pelos contratos com a Axon Advanta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.