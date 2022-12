‘Valeu, Natalina’: entenda o momento cômico com Diogo Defante viraliza nas redes sociais

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 25/12/2022 - 14:43 Compartilhe

Uma frase marcou esse fim de semana de Natal nas redes sociais. “Valeu, Natalina” virou o slogan do dia, viralizando nas redes sociais e marcando presença nas publicações de comemoração da data. Mas, de onde surgiu o meme que traz o humorista Diogo Defante?





O vídeo é de dezembro de 2019. Na final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool, Defante, do canal Diogo Defante no YouTube, foi para Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, cobrir o evento.

Em determinado momento, ele entrevista dois meninos que vendiam bala no local, Kayck e Wesley. Defante então pede para que eles mandem um recado natalino para a câmera, quando um dos garotos responde: “Valeu, Natalina!”, arrancando risos de Defante.

Confira o momento:





