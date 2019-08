Valeska Popozuda enfrenta crise financeira e abandona apartamento, diz jornal

A cantora Valesca Popozuda precisou deixar o apartamento de luxo que alugava no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e se mudou recentemente para a casa da mãe, que está com câncer, no bairro da Abolição, subúrbio carioca. As informações são do Jornal Extra.

A funkeira que ficou conhecida pelo hit “Beijinho no ombro” enfrenta problemas financeiros. Valesca não faz mais tantos shows como antes e viu se cachê baixar de valor. Em seu site oficial, por exemplo, não consta nenhuma apresentação agendada.

Ainda segundo o Extra, a artista também se desligou de sua antiga empresária, Kamilla Fialho, e vive um momento de incertezas na carreira.