Valesca Popozuda posa nua e pede “paz no coração” em 2019

Valesca Popozuda usou as redes sociais para mostrar mais uma vez aos seus seguidores que ousadia é com ela mesmo. A cantora postou uma foto nua, com apenas seu cabelo cobrindo o corpo.

Na legenda da imagem, que ganhou milhares de curtidas, além de vários comentários, Valesca fala o quer para 2019: “Nesse novo ano só quero leveza e paz no coração!”.

Os seguidores não pouparam elogios. “Maravilhosa”, “Rainha” e “Sempre linda” foram algumas das mensagens dos fãs.

Confira a publicação da beldade abaixo: