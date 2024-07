Valesca Popozuda fala sobre solteirice e diz que homens ‘têm medo’ de mulher independente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 18:16 Para compartilhar:

Valesca Popozuda está curtindo a nova fase na carreira artística, com músicas prontas para serem lançadas, e diz que nem se incomoda com a solteirice, que já dura seis anos. Apesar das letras falarem de amor, ela garante que um novo relacionamento não está nos seus planos.

“Eu estou gostando tanto de viver isso, os meus momentos, fazer o que quero. Quando você está em um relacionamento, você tem que dar satisfação, né? E eu estou gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida”, revelou a cantora.

Em bate-papo sobre o lançamento, na próxima sexta-feira, 5, de seu álbum “De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade”, a funkeira falou sobre a solteirice e o que pensa dos homens.

“Eles correm. Quando eles entendem que você é uma mulher que não vai deixar barato, que você vai abaixar a sua cabeça, e que é empoderada, que não depende de nada, que vive a sua vida, eles têm medo”, avaliou a Popozuda, em entrevista para o gshow, lembrando o início da sua vida sexual.

“Minha mãe não falava sobre isso comigo. Aos poucos, você vai se descobrindo, vai tentando conhecer o que é bom. Fui aprendendo com a rua, aos poucos, com amigas, minha primeira vez foi com um cara que eu amava, mas eu pensava: será que vai sempre doer?”, recordou.

Em seu novo trabalho, Valesca explora bem seu lado sensual, mas uma faixa fala sobre um relacionamento abusivo que ela viveu.

“Quando eu falo ‘Só me dava porrada e partia para farra, eu ficava sozinha’, eu passei por isso. Era um terror na minha cabeça. Nem entendia direito, achava que era só porrada e não. Tem a saúde mental. Você sendo a vítima, se coloca como culpada. Não, você não é a culpada”, defendeu.

