Valéria Valenssa posa ao lado dos filhos em ensaio especial para o Dia das Mães

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 10:32 Para compartilhar:

Mãe dos jovens João Henrique, 21 anos, e José Gabriel, 20 anos, Valéria Valenssa se prepara para celebrar mais um Dia das Mães ao lado dos filhos. A eterna Globeleza mostrou com exclusividade alguns cliques do ensaio que fez com os herdeiros especialmente para a data e falou sobre a relação de cumplicidade que tem com eles, além de relembrar alguns momentos especiais que viveu com a maternidade.

“Sempre desejei ser mãe e tive todo um processo. Perdi o primeiro, tive muitos problemas para engravidar tanto do João quanto do José e muitos problemas na gestação. Mas, como na vida tudo passa, hoje vejo os meninos grandes, estudando, trabalhando, sendo responsáveis porque eles sabem das consequências de tudo o que fizerem. Então, eles fazem parte do meu sonho, dessa magia de ser mãe”, diz ela.

Valéria contou que se sente privilegiada por ter conseguido fazer parte de cada etapa do desenvolvimento dos filhos e refletiu sobre o momento em que estão vivendo.

“Hoje eles são meus amigos e estão próximos. Apesar de morarem com o Hans (Hans Donner), nós estamos sempre juntos. Acho que valeu a pena ter aquele título de ‘mãe chata’ (risos). Mas, eles são o que são hoje exatamente por isso”, avalia ela.

“Mas hoje estou num momento de curtição com os meninos, eles estão numa fase bem gostosa, com a idade que eles estão, a compreensão que eles têm. E será mais um dia feliz com eles. Vamos primeiro na igreja e depois vamos almoçar”, revelou.

Emocionada, a hoje modelo e empresária relembrou, ainda, um dos momentos mais marcantes de sua carreira quando, em 2003, gravou a vinheta do carnaval da Globo grávida do seu primeiro filho.

“Foi um momento incrível, porque foi praticamente a minha última vinheta e pude compartilhar aquele momento único, singular e de muita sensibilidade, por ser um momento da mulher de gerar… recebi muitas mensagens de amigos próximos contando o quanto se emocionaram assistindo. Isso é muito bom e faz parte da minha história e do João”, relembrou ela

Foi o primogênito, aliás, quem protagonizou uma das situações mais engraçadas de sua maternidade.

“Sempre fui muito mãezona. Até uma certa idade, eu procurei ser super mãe protetora, mas chega um momento que você tem que deixar os filhos voarem. E tinha um período que eles iam muito para casa dos amiguinhos na escola. E aí deixei o João na casa de um deles de manhã e quando fui buscar à tarde, ele estava com cabelo loiro e horrível (risos). Ficou um loiro avermelhado que não curti. No dia seguinte, o levei no barbeiro e ele sempre vaidoso com o cabelo, e mandei raspar o que o deixou muito brabo. Mas acho que foi uma forma de ele se conscientizar de que tudo tem um limite”, concluiu ela, se divertindo com a história.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VALERIA VALENSSA (@valeriavalenssa)