Valeria Valenssa muda radicalmente o visual e choca a internet

Valeria Valenssa chocou a internet ao surgir com um cabelo completamente diferente em vídeos publicados em seu Instagram. A repórter do ‘Balanço Geral’, que desde sua época como Globeleza ostentava cachos, agora aparece de cabelos lisos e com um corte refinado, inspirado na famosa atriz Halle Berry.

Valeria Valenssa de visual novo – reprodução Instagram

Mas a coluna, que não dorme no ponto, foi atrás para descobrir o que está por trás desta mudança no visual. E sim, trata-se de uma peruca. É que Valeria acordou hoje com vontade de mudar um pouco, e automaticamente dar mais trabalho para sua assessoria de imprensa, já que o telefone de seu assessor não para de tocar por conta do novo visual dela.

E não é que a mudança parece real mesmo? Valeria Valenssa anda fazendo escola com Marina Ruy Barbosa, que deu o que falar quando surgiu com uma peruca completamente loira platinada para uma campanha publicitária.