Valéria Almeida celebra trabalho como apresentadora da TV Globo: ‘Sonho de menina’

A apresentadora Valéria Almeida conta uma carreira consolidada, totalizando 19 anos como jornalista e sendo 14 deles na Rede Globo. Com o passar do tempo, se tornou uma comunicadora versátil e carismática, conquistando espaço em diferentes formatos dentro da emissora.

Na televisão, sua trajetória começou no ‘Profissão Repórter‘, de Caco Barcellos. Posteriormente, integrou a equipe de repórteres do ‘Bem Estar‘ e em 2020 se tornou apresentadora do quadro, trazendo informações de saúde e qualidade de vida para o público. Em 2025, estreou o ‘Paulistar‘, seu primeiro programa solo na Globo, onde explora curiosidades e experiências sobre São Paulo.

Em entrevista à IstoÉ Gente, Valéria comenta sobre como tem se sentido à frente da atração: “Ser a apresentadora do Paulistar me deixa extremamente feliz e realizada! Posso dizer que ele é a materialização do sonho de menina! Quando decidi estudar jornalismo aos 17 anos, tinha dois objetivos. Um deles era ser livre, poder percorrer o mundo, conhecendo lugares e compartilhando com o público. Outro motivo era falar das histórias, potências e culturas que formam nosso povo, pra além das nossas dores e dos nossos problemas sociais”.

Na sequência, detalha como tem sido a relação com o público: “Amo ouvir histórias, olhar no olho, abraçar, por isso, me traz uma alegria imensa a oportunidade de ter essa conexão com as pessoas e compartilhar momentos de emoção, bom humor e felicidade. Acredito que isso fica muito visível, porque o retorno do público que assiste tem sido superpositivo. As pessoas me encontram na rua e falam: ‘Olha a Val do Paulistar'”.

“Nas redes sociais, muita gente tem enviado mensagem, me convidando para conhecer os bairros e os locais que fazem parte do seu cotidiano, mas também fazendo comentários de como interajo com os entrevistados, dizem que querem conhecer os lugares que fui, que se emocionaram com as histórias. Eu vejo que é um programa que dialoga com muita gente e todos se veem representados quando olham pra essa diversidade cultural que forma a Grande São Paulo”, completa, falando também sobre a relação com as redes sociais.

Por fim, Valéria revela seus próximos planos de carreira, e comenta sobre os 60 anos de TV Globo: “Livro, podcast, novos projetos audiovisuais, tudo isso são projetos que fazem parte do planejamento futuro, inclusive alguns já estão até encaminhados e faltam apenas organizar o cronograma para executar, tudo na hora certa”.

“Em paralelo, sigo fazendo palestras e compartilhando conhecimentos, como especialista em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, discutindo questões que fomentem um desenvolvimento mais inclusivo, justo e sustentável para toda a sociedade”, complementa.

“Dos 60 anos de TV Globo, faço parte de 14! É quase um quarto da história da TV entrelaçada com a minha. Nesse tempo, tive o prazer de fazer parte de grandes programas e projetos, antes de ser convidada a assumir o comando de um”, finaliza.