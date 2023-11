Valentina Herszage celebra parceria com Deborah Secco e ‘vilã descompensada’ no remake de ‘Elas por Elas’

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 01/11/2023 - 9:15 Para compartilhar:

Leve e divertida, a releitura de “Elas por Elas”, da TV Globo, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, tem conquistado o público das 18h. A trama equilibra grandes nomes femininos da teledramaturgia como Deborah Secco, Isabel Teixeira e Karine Teles, com a nova geração, representada, como por exemplo, por Valentina Herszage.

Aos 25 anos, a atriz está pela terceira vez em uma novela da casa – antes apresentada ao público em “Pega Pega”, em 2017, e depois como uma das protagonistas de “Quanto Mais Vida Melhor”, em 2021, ao lado de Vladimir Brichta, Mateus Solano e Giovanna Antonelli.

Em entrevista exclusiva para a ISTOÉ, a intérprete de Cris, definida pela artista em tom de brincadeira como uma “vilã descompensada”, recebeu uma ligação da diretora Amora Mautner para um teste. Na época, estava filmando o longa “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, atuando no elenco principal como filha de Fernanda Torres e Selton Mello, mas conseguiu conciliar sua agenda.

Juntamente com o preparador Vinicius Arneiro, Valentina conseguiu encontrar “um tom mais teatral” para sua personagem, que divide cenas principalmente com Deborah Secco, que interpreta Lara, a mãe da burguesinha, e atrapalha também o casal de mocinhos Rayssa Bratillieri e Richard Abelha, como Ísis e Giovanni.

“Esta sendo maravilhoso. Sempre admirei a Deborah pela sua versatilidade e originalidade. Conhecendo ela, sinto tudo isso mais potencializado. Estamos nos divertindo muito”, compartilhou, ressaltando que a parceria se estende também com Rayssa.

“Eu e ela sempre nos demos muito bem fora de cena. Quando soubemos que estaríamos juntas, vibramos. Admiro muito seu trabalho e me sinto à vontade. Apesar das personagens serem um tanto rivais, nós aproveitamos isso pra criar cenas divertidas e espontâneas”, disse.

Assim como toda atriz, ela também tinha o sonho de viver uma vilã. “Gosto da Cris porque sinto ela bem humana. Nem sei se a considero uma vilã. Com certeza não uma vilã clássica. Ela é descompensada e todo mundo adora um personagem imprevisível em novela, não é mesmo?”, falou.

Com forte elenco feminino, a artista reforçou também o “privilégio imenso” em dividir as cenas e camarim com as outras atrizes. “Essas mulheres que me inspiram a seguir em frente. Cada uma com suas particularidades. Me sinto abraçada por todas elas. Tem sido incrível”, compartilhou.

“Gosto muito de ser surpreendida pelo futuro”

Mesmo construíndo seu espaço como um dos nomes protagonistas da nova geração das novelas da Globo, Valentina brilha os olhos quando o assunto é cinema. Cinéfila, ela começou sua carreira em 2015, no longa “Mate me Por Favor”, da diretora Anita Rocha da Silveira – e já conta pelo menos com outros sete filmes no currículo.

Entre eles estão “As Polacas”, de João Jardim, “O Mensageiro”, de Lucia Murat e “A Batalha da Rua Maria Antonia”, de Vera Egito, todos selecionados para a 25ª edição do Festival de Cinema do Rio de Janeiro, que aconteceu no início de outubro.

“Diria que cinema é minha paixão maior, mas amo poder passear por todos os veículos e acumular personagens incríveis, como tem sido”, disse. Ela também está confirmada na série “FIM”, de Fernanda Torres e com direção Andruscha Waddington e Daniela Thomas.

Por fim, com muitos capítulos da atual novela pela frente, a atriz disse que “não idealiza nenhum personagem, mas espera que eles cheguem”.

“Gosto muito de ser surpreendida pelo futuro. Tive a sorte grande de ter feito papéis tão diferentes um do outro na emissora, nunca me senti taxada ou em caixinha nenhuma, isso me deixa muito feliz”, compartilhou.

