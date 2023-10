Valentina Francavilla revela ter usado anabolizante para manter a forma: ‘Monte de bomba’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 17:19 Para compartilhar:

Ex-assistente de palco do Ratinho, Valentina Francavilla, 43, usou as redes sociais para falar sobre a relação entre magreza e saúde, e acabou confessando que fez uso de anabolizantes para manter a forma física.

Atualmente pesando 94 quilos, a ex-A Fazenda publicou um vídeo no Feed de seu nstagram, no último final de semana, pedindo para as pessoas pararem de atacá-la devido ao seu peso, e contou que hoje está muito mais saudável do que o tempo em que era magra.

A influenciadora tem sido alvo de comentários gordofóbicos. Valentina revelou que, anteriormente, quando mais magra, sofria com alguns problemas de saúde.

“Eu era muito menos saudável do que sou hoje com 94 quilos. Usava um monte de bomba. Estava com o fígado lascado, mas aparentemente estava saudável. Hoje, falam que sou desleixada e que tenho gordura no fígado, mas não tem nada. Meus exames estão todos ok”, desabafou ela.

“Vamos parar com esse preconceito de quem que está acima do peso tem problema e só quem está magro é saudável. Vamos parar de uma vez a julgar quem está acima do peso está com a saúde ruim. Nem sempre funciona assim”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentina Francavilla (@valentinafrancavilla)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias