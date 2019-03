Valentim comemora reabilitação do Vasco e elogia os autores dos gols

Após perder para o Cabofriense na rodada anterior por 2 a 0 em Cariacica (ES), o Vasco conseguiu nessa quarta-feira a sua reabilitação na Taça Rio para seguir vivo na briga pelo liderança do Grupo B do segundo turno do Campeonato Carioca. Fora de casa, o time venceu o Resende por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira. Após a partida, o técnico Alberto Valentim avaliou a intensidade de sua equipe e o volume de jogo criado principalmente na primeira etapa.

“Fizemos um primeiro tempo muito forte. Muita pressão, jogando rápido. Dinâmica na posse. Com muitos jogadores no campo deles. Manter esse ritmo 90 minutos é impossível. Queria que a gente trocasse a bola mais rápido no segundo tempo, para conseguir criar mais oportunidades e conseguimos fazer um pouco disso”, analisou o treinador.

Quem também ganhou moral com o comandante, foram os autores dos gols da vitória: Bruno César e Tiago Reis, que em sua estreia como titular no profissional, já balançou as redes.

“O Bruno César vem jogando. Procuro dar oportunidade para todos. O Tiago aproveitou bem a chance. Vinha treinando bem e foi feliz, fazendo o gol no começo. Ele tem essa mobilidade. Esses metros de fazer o toque curto, mais perto do camisa 10, faz as beiradas, não é muito de cair de beirada. Essa vinda central é o que ele faz muito bem. Aproveitou bem a chance. O que não aconteceu contra a Cabofriense. Lá finalizamos 28 vezes, aqui foram 16 se não me engano. Demos uma boa resposta. Precisávamos desta vitória”, finalizou o treinador.

Com o resultado, o time de São Januário assumiu a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, um a mais que o Volta Redonda, que joga nesta quinta-feira diante da Cabofriense. O líder é o Fluminense, com 11. Na rodada final desta fase, o time vascaíno enfrentará o Bangu, em São Januário, no próximo sábado.