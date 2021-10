Valentim analisa mais uma derrota do Athletico no Brasileirão Furacão foi superado pelo Fortaleza em jogo que ficou marcado pelos gols no início da partida

O sábado do Athletico terminou bem longe de ser agradável. Na Arena Castelão, o Furacão teve uma atuação abaixo do esperado e foi superado pelo Fortaleza por 3 a 0.

Na avaliação do técnico Alberto Valentim, um dos motivos para a derrota fora de casa ocorreu por conta dos gols sofridos no início do duelo.

‘Quando você toma um gol com menos de um minuto, você prejudica muito toda uma estrutura que foi treinada e acaba abalando muito, principalmente se tratando de um time jovem. Alguns minutos depois a gente acaba tomando um segundo gol, onde simplesmente enfraquece ainda mais aquilo que era nossa ideia e nosso planejamento’, disse Alberto Valentim.

Agora, o Athletico deixa de lado o Brasileirão e volta a focar na Copa do Brasil, onde na próxima quarta-feira encara o Flamengo, no Maracanã.

