Valencia, Villarreal, Alavés e Granada avançam na Copa do Rei

Nenhuma equipe da elite do futebol espanhol foi eliminada nesta semana na primeira fase da Copa do Rei. Valencia, Villarreal, Alavés e Granada se classificaram nesta quinta-feira (2) contra times de divisões inferiores.

O Valencia, que como outros poupou titulares, não respirou tranquilo até o final em sua vitória por 2 a 0 sobre a Unión Deportiva Logroñés, da 4ª divisão.

Pablo Gozálbez (45’+1) e Diego López (88) marcaram os gols do time do técnico Rubén Baraja no estádio de Las Gaunas.

Mais tranquila foi a vitória do Alavés, com um impressionante 10 a 0 sobre o Deportivo Murcia (6ª divisão).

Já o Villarreal foi mais “modesto”, e goleou o Chiclana (6ª divisão) por “apenas” 5 a 0, com direito a hat-trick de Manu Trigueros.

Por sua vez, o Granada conseguiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Arosa (5ª divisão).

O sorteio da segunda fase da Copa do Rei acontece nesta sexta-feira. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Osasuna continuam sem participar, já que entram diretamente na fase de 16-avos de final, no início de 2024.

— Resultados das equipes da primeira divisão na 1ª fase da Copa do Rei:

– Terça-feira:

CD Manacor (5ª divisão) – (+) Las Palmas 0 – 3

CF Talavera (4ª) – (+) Almería 0 – 2

– Quarta-feira:

San Roque (4ª) – (+) Girona 1 – 2

CF Badalona (4ª) – (+) Cádiz 0 – 0 (2-4 nos pênaltis)

Atlético Lugones (6ª) – (+) Rayo Vallecano 0 – 6

CD Quintanar (6ª) – (+) Sevilla 0 – 3

Turégano CF (6ª) – (+) Celta 0 – 4





CD Buñol (6ª) – Real Sociedad 0 – 1

CD Boiro (6ª) – Mallorca 0 – 4

CF Tardienta (6ª) – Getafe 0 – 12

Hernán Cortés (6ª) – (+) Betis 1 – 12

UE Rubí (6ª) – (+) Athletic de Bilbao 1 – 2

– Quinta-feira:

Chiclana CF (6ª) – (+) Villarreal 0 – 5

Arosa SC (5ª) – (+) Granada 0 – 3

UD Logroñés (4ª) – (+) Valencia 0 – 2

Deportivo Murcia (6ª) – (+) Alavés 0 – 10

(+): classificados para a próxima fase.

