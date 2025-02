Valencia vence Leganés (2-0), adversário direto na luta pela permanência na 1ª divisão

O Valencia ganhou fôlego neste domingo (9) ao vencer por 2 a 0 o Leganés, adversário direto na luta pela permanência na primeira divisão, em jogo da 23ª rodada de LaLiga.

Os gols de Cristhian Ibarguen (29′) e do franco-guineense Mouctar Diakhaby (40′) impulsionaram a equipe ‘Ché’ para a décima oitava posição da tabela, com 22 pontos, um a menos que a equipe madrilenha, décima sétima.

Com esta vitória, o clube valenciano vira a página da eliminação da Copa do Rei nas quartas de final contra o Barcelona, na quinta-feira, após sofrer uma dura goleada de 5 a 0.

Mais cedo, o Getafe obteve um ótimo resultado ao vencer o Alavés por 1 a 0 no País Basco graças a um pênalti convertido pelo uruguaio Mauro Arambarri, e assim subiu para a décima quarta colocação, com 27 pontos, enquanto o Alavés caiu para a penúltima posição, com 21 pontos.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Celta Vigo – Betis 3 – 2

Athletic Bilbao – Girona 3 – 0

Las Palmas – Villarreal 1 – 2

Real Madrid – Atlético de Madrid 1 – 1

– Domingo:

Alavés – Getafe 0 – 1

Valencia – Leganés 2 – 0

Real Sociedad – Espanyol

(17h00) Sevilla – Barcelona

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 23 15 5 3 51 22 29

2. Atlético de Madrid 49 23 14 7 2 38 15 23

3. Barcelona 45 22 14 3 5 60 24 36

4. Athletic Bilbao 44 23 12 8 3 36 20 16

5. Villarreal 40 23 11 7 5 46 34 12

6. Rayo Vallecano 35 23 9 8 6 27 24 3

7. Girona 31 23 9 4 10 31 33 -2

8. Osasuna 30 22 7 9 6 27 31 -4

9. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

10. Betis 29 23 7 8 8 27 31 -4

11. Real Sociedad 28 22 8 4 10 18 19 -1

12. Celta Vigo 28 23 8 4 11 34 37 -3

13. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

14. Getafe 27 23 6 9 8 18 17 1

15. Las Palmas 23 23 6 5 12 28 38 -10

16. Espanyol 23 22 6 5 11 21 33 -12

17. Leganés 23 23 5 8 10 19 32 -13

18. Valencia 22 23 5 7 11 24 37 -13

19. Alavés 21 23 5 6 12 25 35 -10

20. Valladolid 15 23 4 3 16 15 48 -33

./bds/rsc/pm/aam