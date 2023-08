Valencia vence Las Palmas e se mantém 100% no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2023 - 19:04 Compartilhe

O Valencia manteve 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Espanhol ao vencer o Las Palmas por 1 a 0 nesta sexta-feira (18), no estádio Mestalla, pela segunda rodada.

O único gol do jogo saiu no segundo tempo, com Pepelu cobrando pênalti (74′).

Mais cedo, o Villarreal marcou seus primeiros pontos no campeonato, ao bater o Mallorca também por 1 a 0, graças ao gol de Gerard Moreno, que aproveitou rebote do goleiro em cobrança de escanteio para mandar a bola para as redes (62′).

Na continuação da rodada, o Real Mardid visita o Almería no sábado, enquanto o Barcelona recebe no domingo o Cádiz.

– Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Mallorca – Villarreal 0 – 1

Valencia – Las Palmas 1 – 0

– Sábado:

(12h00) Real Sociedad – Celta Vigo

(14h30) Almería – Real Madrid

(16h30) Osasuna – Athletic Bilbao

– Domingo:

(14h00) Girona – Getafe

(14h30) Barcelona – Cádiz

(16h30) Betis – Atlético de Madrid

– Segunda-feira:





(14h00) Alavés – Sevilla

(16h30) Granada – Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Valencia 6 2 2 0 0 3 1 2

2. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Osasuna 3 1 1 0 0 2 0 2

. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2

. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Betis 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Cádiz 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Villarreal 3 2 1 0 1 2 2 0

9. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0





. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Barcelona 1 1 0 1 0 0 0 0

. Getafe 1 1 0 1 0 0 0 0

13. Mallorca 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Las Palmas 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Sevilla 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Alavés 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Granada 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Celta Vigo 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Almería 0 1 0 0 1 0 2 -2

