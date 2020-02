Valencia vence Betis e se aproxima do G4 da Liga espanhola

O Valencia (7º) venceu o Betis em casa por 2 a 1 neste sábado, pelao 26ª rodada da Liga espanhola, permanecendo provisoriamente à beira da ‘zona europeia’.

Kevin Gameiro abriu o placar no segundo tempo com um chute frontal (60), Dani Parejo desviou um cruzamento para fazer 2 a 0 (88) e Loren Morón teve tempo de descontar nos acréscimos (90+3). Com esse resultado os ‘Che’ ficaram a um ponto do Getafe, que abre as posições da Liga Europa.

O Valência acabou prevalecendo em uma partida, que o Betis (14º) dominava, mas na qual o time local se mostrava mais eficiente, encerrando uma série de cinco jogos oficiais sem vencer.

mais cedo o Eibar (16º) goleou o Levante (10º) por 3 a 0 com dois gols de Charles e continua se distanciando da zona de rebaixamento.

O atacante brasileiro abriu o placar finalizando uma bola solta na área (27) e voltou a balançar as redes de cabeça (47) antes de perder um pênalti (72) após um toque de mão de Jorge Miramón na área. O chileno Fabian Orellana fez 3 a 0 já na reta final (85).

A vitória dá três pontos importantes ao Eibar para continuar se afastando da zona da degola, que é aberta pelo Maiorca (18º), cinco pontos abaixo.

No penúltimo jogo do dia, o Leganés (19º) empatou em 1 a 1 com o Alavés (13º), mas ainda afundou na penúltima posição da tabela, enquanto que a equipe basca somou um ponto que o distanciou um pouco mais do perigo.

Lucas Pérez finalizou na altura da marca do pênalti um passe de Joselu (47) abrindo o placar para o Alavés, mas o argentino Guido Carrillo empatou de cabeça (59).

A última partida do dia foi o empate em 0 a 0 entre Celta (17º) e Granada (9º).

Nesta 26ª rodada, o jogo das estrelas vai acontecer no domingo, com o super-clássico do futebol espanhol. O Real Madrid (2º) vai receber o Barcelona (1º) no Santiago Bernabéu.

No momento a equipe catalã supera seu rival em dois pontos, de modo que uma vitória para os jogadores de Zinedine Zidane significa a conquista da liderança.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Eibar – Levante 3 – 0

Valencia – Betis 2 – 1

Leganés – Alavés 1 – 1

Granada – Celta Vigo 0 – 0

– Domingo:

(08h00) Sevilla – Osasuna

(10h00) Athletic Bilbao – Villarreal

(12h00) Espanyol – Atlético de Madrid

(14h30) Mallorca – Getafe

(17h00) Real Madrid – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 55 25 17 4 4 62 29 33

2. Real Madrid 53 25 15 8 2 46 17 29

3. Real Sociedad 43 25 13 4 8 43 31 12

4. Atlético de Madrid 43 25 11 10 4 28 18 10

5. Sevilla 43 25 12 7 6 34 25 9

6. Getafe 42 25 12 6 7 36 25 11

7. Valencia 41 26 11 8 7 37 38 -1

8. Villarreal 38 25 11 5 9 43 35 8

9. Granada 37 26 11 4 11 32 31 1

10. Levante 32 26 10 2 14 31 39 -8

11. Athletic Bilbao 31 25 7 10 8 24 22 2

12. Osasuna 31 25 7 10 8 31 35 -4

13. Alavés 31 26 8 7 11 28 36 -8

14. Betis 30 26 7 9 10 36 42 -6

15. Valladolid 29 26 6 11 9 22 29 -7

16. Eibar 27 25 7 6 12 25 37 -12

17. Celta Vigo 25 26 5 10 11 22 34 -12

18. Mallorca 22 25 6 4 15 26 42 -16

19. Leganés 20 26 4 8 14 19 38 -19

20. Espanyol 19 25 4 7 14 22 44 -22

./bds/gr/mcd/aam