Valencia vence Atlético de Madrid (3-0) e é quinto no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2023 - 15:36 Compartilhe

O Atlético de Madrid sofreu neste sábado a primeira derrota da temporada fora de casa diante do Valencia, por 3 a 0, pela quinta rodada da LaLiga, que o Real Madrid lidera.

Uma dobradinha de Hugo Duro (5′ e 34′) e um gol de Javi Guerra (54′) deram ao Valencia a vitória sobre o time ‘colchonero’ que foi esmagado pela pressão e pela boa defesa local a poucos dias de iniciar a sua caminhada na Champions League na próxima semana.

“O Valencia foi melhor em todos os aspectos, entrou melhor no jogo, com mais intensidade, e se você não o iguala ou melhora é impossível vencer”, disse o goleiro do Atlético, Jan Oblak, após a partida, em entrevista à Movistar+.

“Não estivemos à altura deste jogo e eles mereceram a vitória”, acrescentou.

O Valencia, que sofreu a terceira vitória na temporada, quebrando uma série de duas derrotas, abriu o placar logo aos 5 minutos quando Hugo Duro aproveitou um cruzamento da esquerda para finalizar quase sem ângulo para o fundo da rede (5).

O gol deu um impulso para o time local, que assumiu o controle do jogo contra um Atlético com desfalques e muito impreciso em suas jogadas.

Os ‘rojiblancos’ quase não conseguiam chegar com perigo à área do goleiro Giorgi Marmashdavili diante da boa defesa do Valencia.

O segundo gol veio por meio de Hugo Duro, que aproveitou uma bola na área após um erro do Atlético e não perdoou (34′).

– Lemar lesionado –

Os problemas do time rojiblanco aumentaram pouco antes do intervalo com a lesão de Thomas Lemar, que teve que deixar o campo de maca aos 43 minutos após cair de mau jeito.

“Após um primeiro exame, (os médicos) temem uma lesão grave no tendão de Aquiles. Estão pendentes exames para confirmar um diagnóstico definitivo”, explicou o Atlético nas suas redes sociais após a saída do francês, que foi substituído por Javi Galán.

A lesão de Lemar aumenta os problemas de Diego Simeone, que tampouco pode contar com Koke e Rodrigo de Paul indisponíveis, enquanto na frente ainda não pode utilizar o também lesionado Memphis Depay.

O Valencia, com vantagem no placar, entrou mais retraído no segundo tempo, determinado a não deixar escapar sua primeira vitória contra o Atlético em nove anos.

Os ‘rojiblancos’ aproveitaram o recuo do Valencia para chegar mais longe na área adversária, mas ainda assim não conseguiram se encontrar nem conseguir furar a defesa adversária.

Quando o Atlético estava no seu melhor momento, Javi Guerra apareceu para fazer 3 a 0 com um chute de pé esquerdo, contra o qual Oblak nada pôde fazer (54′).

“Não estou irritado, conheço os jogadores que temos, o grupo no vestiário, mas aceito quando fazemos um mau jogo”, acrescentou Simeone.

Na primeira partida do dia, o Ahtletic Bilbao venceu o Cádiz por 3 a 0 com gols de Guruzeta (66′), Villalibre (68′) e Iñaki Williams (90′).





A equipe basca somou três pontos importantes que a colocam provisoriamente no segundo lugar da LaLiga.

Também neste sábado o Mallorca venceu o Celta de Vigo fora de casa por 1 a 0, com um gol do atacante kosovar Vedat Muriqi na reta final (85′).

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Alavés 2 – 0

– Sábado:

Athletic Bilbao – Cádiz 3 – 0

Valencia – Atlético de Madrid 3 – 0

Celta Vigo – Mallorca 0 – 1

(16h00) Barcelona – Betis

– Domingo:

(09h00) Getafe – Osasuna





(11h15) Villarreal – Almería

(13h30) Sevilla – Las Palmas

(16h00) Real Madrid – Real Sociedad

– Segunda-feira:

(16h00) Granada – Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6

2. Athletic Bilbao 10 5 3 1 1 9 4 5

3. Girona 10 4 3 1 0 7 2 5

4. Barcelona 10 4 3 1 0 8 4 4

5. Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3

6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2

7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6

8. Betis 7 4 2 1 1 5 5 0

9. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2

10. Real Sociedad 6 4 1 3 0 7 5 2

11. Osasuna 6 4 2 0 2 5 5 0

12. Alavés 6 5 2 0 3 5 7 -2

13. Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 -1

14. Celta Vigo 4 5 1 1 3 4 7 -3

15. Getafe 4 4 1 1 2 2 5 -3

16. Villarreal 3 4 1 0 3 6 9 -3

17. Granada 3 4 1 0 3 7 12 -5

18. Las Palmas 2 4 0 2 2 1 3 -2

19. Almería 1 4 0 1 3 4 9 -5

20. Sevilla 0 3 0 0 3 5 8 -3

./bds/gr/iga/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias