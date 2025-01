Valencia sofre empate nos acréscimos contra Sevilla e volta a ser lanterna do Espanhol

O Valencia se tornou neste sábado (11) o novo lanterna da LaLiga ao ceder um empate diante do Sevilla (13º) nos acréscimos (1-1) no estádio Sánchez Pizjuán, pela 19ª rodada do campeonato espanhol.

Uma falha clamorosa do goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili após uma bomba de Adrià Pedrosa (90’+3) permitiu ao Sevilla empatar, num jogo que até então parecia perdido para os andaluzes após um gol de Luis Rioja (61′).

O Valencia ficou assim sem uma vitória que teria sido um importante impulso depois de ter mostrado uma boa imagem na derrota em seu estádio diante do Real Madrid (2-1), no dia 3 de janeiro.

Mais cedo, o Girona (7º) venceu o Alavés (16º) por 1 a 0 nos acréscimos em Vitoria graças a um gol do colombiano Jhon Solís (90’+1), que aproveitou o único chute na direção do gol dado pela equipe catalã, depois de uma falha na área.

Com esta vitória, o Girona fica dois pontos atrás do Mallorca (6º), que ocupa a última posição que classifica para uma competição europeia da próxima temporada.

Já o Valladolid (agora 19º), que era o último colocado até esta rodada, conseguiu uma vitória apertada sobre o Betis (10º) por 1 a 0, graças a um gol de Kike Pérez (58′).

Desta forma, o valladolid fica a um ponto do Getafe (17º), equipe que fecha a ‘zona de salvação’, enquanto espera os madrilenhos disputarem seu jogo contra o Las Palmas (14º), neste domingo.

O Betis do técnico Manuel Pellegrini, que não conseguiu incomodar o adversário, exceto nos longos acréscimos, enfrenta dificuldades em sua corrida pelas posições europeias, depois de vencer apenas um dos últimos oito jogos do campeonato.

Na outra partida do dia, o Espanyol (18º) permanece na zona de rebaixamento ao não passar do empate em 1 a 1 contra o Leganés (15º), adversário direto pela permanência.

O uruguaio Leandro Cabrera colocou ‘los pericos’ na frente logo no início da partida (2′), mas o guineense Seydouba Cissé empatou pouco depois (14′).

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Terça-feira:

Mallorca – Barcelona 1 – 5

– Quarta-feira:

Athletic Bilbao – Real Madrid 2 – 1

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Celta Vigo 2 – 1

– Sábado:

Alavés – Girona 0 – 1

Valladolid – Betis 1 – 0

Espanyol – Leganés 1 – 1

Sevilla – Valencia 1 – 1

– Domingo:

(10h00) Las Palmas – Getafe

(12h15) Atlético de Madrid – Osasuna

– Segunda-feira:

(17h00) Real Sociedad – Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 43 19 13 4 2 43 19 24

2. Atlético de Madrid 41 18 12 5 1 33 12 21

3. Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29

4. Athletic Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12

5. Villarreal 30 18 8 6 4 34 30 4

6. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

7. Girona 28 19 8 4 7 27 25 2

8. Real Sociedad 25 18 7 4 7 16 13 3

9. Rayo Vallecano 25 19 6 7 6 22 22 0

10. Betis 25 19 6 7 6 21 23 -2

11. Osasuna 25 18 6 7 5 23 27 -4

12. Celta Vigo 24 19 7 3 9 28 30 -2

13. Sevilla 23 19 6 5 8 21 28 -7

14. Las Palmas 22 18 6 4 8 23 27 -4

15. Leganés 19 19 4 7 8 18 29 -11

16. Alavés 17 19 4 5 10 21 31 -10

17. Getafe 16 18 3 7 8 11 15 -4

18. Espanyol 16 19 4 4 11 17 31 -14

19. Valladolid 15 19 4 3 12 13 37 -24

20. Valencia 13 19 2 7 10 18 29 -11

