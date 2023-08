Valencia faz dois, lidera vitória sobre o Bolívar e coloca Inter na semifinal da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 21:14 Compartilhe

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar na altitude boliviana, pela rodada de ida das quartas de final da Libertadores, Enner Valencia mostrou mais uma vez seu poder de decisão, na noite desta terça-feira. Agora no Beira-Rio, marcou dois gols e garantiu ao Internacional uma vitória por 2 a 0 no jogo de volta, também marcado por um momento de brilho do goleiro Rochet, que defendeu um pênalti nos minutos finais.

Os feitos do equatoriano e do uruguaio mantêm o Inter invicto como mandante na Libertadores e devolvem o time a uma semifinal do torneio após um hiato de oito anos. A última participação colorada em tal fase foi em 2015, ano em que perdeu a vaga na final para o Tigres, do México, vice-campeão para o River Plate naquela edição do torneio. O próximo adversário do clube gaúcho será o vencedor do duelo entre Olimpia e Fluminense, que se enfrentam na quarta-feira. Os tricolores venceram o primeiro jogo, no Rio, por 2 a 0.

O Inter mostrou rapidamente ao Bolívar o motivo da invencibilidade como mandante e converteu seu primeiro lance de perigo na partida em gol, ainda aos dez minutos. No lance, Enner Valencia recebeu cruzamento rasteiro de Wanderson e bateu firme para colocar na rede. Em desvantagem, o time boliviano passou a se esforçar no campo de ataque. A postura, contudo, pouco rendeu em termos de criação ofensiva e serviu mais para dar boas oportunidades de contra-ataque aos colorados.

Valencia chegou a balançar a rede novamente no desfecho de um dos contragolpes gaúchos, mas o gol foi anulado porque ele recebeu a bola em condição irregular. A sequência do primeiro tempo foi de pouco brilho e muita segurança para o time de Coudet, que levou pouquíssimos sustos e saiu do gramado para o intervalo com um pé nas semifinais. Antes disso, houve uma paralisação nos minutos finais do primeiro tempo porque o gás de pimenta utilizado pela polícia para dispersar uma confusão fora do estádio foi sentido do lado de dentro, até pelos jogadores.

Ao voltar para o segundo tempo, o Inter resolveu se arriscar mais para ampliar a vantagem e ficar ainda mais confortável. Maurício e Alan Patrick tiveram finalizações perigosas, mas a rede só voltou a ser balançada quando a finalização saiu dos pés do decisivo Valencia. Dessa Vez, aos 12 minutos, o equatoriano invadiu a área pela direita, limpou a marcação e bateu forte para acertar o canto esquerdo do goleiro.

O único momento de apreensão vivido pela torcida colorada foi quando o árbitro marcou pênalti a favor do Bolívar, após toque de mão de Nico Hernández dentro da área. Foi a oportunidade para Rochet participar da festa. O goleiro uruguaio pulou no canto certo e agarrou a cobrança de Ronnie Fernandéz para a alegria dos torcedores presentes no Beira-Rio, quem, a partir desse momento, com pouco menos de dez minutos de jogo pela frente, comemoraram convictos a classificação.

FICHA TÉCNICA

IINTERNACIONAL 2 X 0 BOLIVAR

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Mallo, Mercado (Nicolás Hernández) e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Bruno Henrique), Maurício (Carlos de Pena) e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valência (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

BOLÍVAR – Lampe; Bejarano, Bentaberry, Nicolás Ferreyra e Jesús Sagredo; Justiniano (Ramiro Vaca), Villamíl e Bruno Sávio (Algarañaz); Pato Rodríguez (Saucedo), Chico (Francisco da Costa) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San josé.

GOLS – Enner Valencia, aos dez minutos do primeiro tempo e aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

CARTÕES AMARELOS – Maurício e Alan Patrick (Internacional); Bejarano, Bentaberry, Nicolás Ferreyra, Bruno Sávio e Ronnie Fernández (Bolívar).

RENDA – R$1.962.077,75.

PÚBLICO – 49.137

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre.

