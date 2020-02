Valencia encara o potencial ofensivo da Atalanta na Champions

O Valencia, pressionado pelos desfalques, visita nesta quarta-feira (19) a Atalanta e seu enorme potencial ofensivo com a missão de voltar para casa com um bom resultado, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A equipe espanhola não chega ao importante confronto em seu melhor momento, já que sofre com diversas baixas no elenco, principalmente na defesa.

O Valencia não poderá contar com sua dupla de zaga titular, formada por Ezequiel Garay, lesionado, e Gabriel Paulista, suspenso, dois homens de confiança do técnico Albert Celades tanto na hora de fechar os espaços como na saída de bola.

Os defensores franceses Mouctar Diakhaby e Eliaquim Mangala aparecem como os prováveis substitutos para tentar segurar o poderoso ataque adversário.

– À espera de Rodrigo –

O Valencia tem dúvidas também sobre a condição de seu principal atacante, Rodrigo Moreno, que sofre de dores no joelho.

O atacante da seleção espanhola foi o herói do Valencia na fase de grupos, marcando o gol da vitória contra o Chelsea em Stamford Bridge, na primeira rodada (1-0), e outro decisivo no último jogo contra o Ajax (1-0), um resultado que valeu aos espanhóis a primeira posição da chave e sua primeira classificação ao mata-mata da competição desde 2012-2013.

O Valencia visitará o estádio San Siro, em Milão (onde a Atalanta manda seus jogos na Champions pela maior capacidade de público do local), atravessando uma crise de resultados e sem vencer há três jogos, somando duas derrotas e um empate.

Sétimo colocado no Campeonato Espanhol a 15 pontos de distância do líder Real Madrid, o Valencia luta para ficar entre os quatro primeiros colocados e poder voltar a disputar a Champions na próxima temporada.

Assim, o grande objetivo no duelo de ida na Itália será voltar para casa com boas chances de garantir a classificação para as quartas de final.

“Sabemos que a competição não é nada fácil, é a mais difícil na Europa e a que todos querem ganhar. Vamos tentar ganhar e fazer um grande jogo fora de casa”, declarou o atacante português do Valencia Gonçalo Guedes.

O desafio, porém, não será fácil, já que do outro lado do campo estará uma Atalanta que em sua primeira participação na Champions alcançou as oitavas de final.

– Atalanta goleadora –

A modesta equipe italiana aparentava ser, pelo menos no papel, um dos adversários mais acessíveis do sorteio dos confrontos realizado em novembro, em meio a nomes como Manchester City, Liverpool e PSG, mas seu faro goleador a torna sempre perigosa.

Quarta colocada do Campeonato Italiano, a Atalanta soma quatro jogos seguidos sem perder e nos quais marcou 13 gols, com direito a goleada por 7 a 0 sobre o Torino.

Com 63 gols na Serie A, a Atalanta tem o terceiro melhor ataque da Europa na temporada, superada apenas por Manchester City e PSG.

Um dos destaques da equipe é o atacante Josip Ilicic, quarto maior artilheiro da Serie A com 15 gols em 26 jogos.

Contra o Valencia, o atacante esloveno deverá estar acompanhado lá na frente do colombiano Duván Zapata e do argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez.

“Nesta quarta contra O Valencia teremos um bom jogo. Tomara que possamos conseguir um bom resultado para poder jogar pela classificação em Valencia”, disse Gómez no último fim de semana, após a vitória por 2 a 1 sobre a Roma.

“O Valencia é uma equipe muito dura e a partida será uma batalha”, afirmou por sua vez o técnico da Atalanta, Giampiero Gasperini.

– Prováveis escalações:

Atalanta: Gollini – Tolói, Palomino, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens – Gómez – Ilicic, Zapata. Técnico: Giampero Gasperini

Valencia: Jaume – Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá – Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran Torres – Maxi Gómez, Guedes. Técnico: Albert Celades

Árbitro: Michael Oliver (ING)

gr/gh/am