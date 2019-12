Valencia empata e perde chance de encostar nos primeiros colocados do Espanhol

Em boa fase na temporada, o Valencia teve a chance neste sábado de ficar mais perto do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Espanhol, que terá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, mas a desperdiçou. Fora de casa, o time de Valência ficou no empate por 1 a 1 contra o Valladolid, pela 18.ª rodada, e não aproveitou o tropeço do Getafe, justamente em quarto lugar, que perdeu como visitante para o Villarreal por 1 a 0.

Com 28 pontos, o Valencia segue na oitava colocação, mas pode perdê-la para o Athletic Bilbao se o clube do País Basco surpreender o Real Madrid, neste domingo, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Poderia ter empatado na pontuação com o Getafe, que fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões.

Entre os dois clubes estão Atlético de Madrid (quinto lugar, com 29 pontos) e Real Sociedad (sexto, com 28), que entram em campo neste domingo contra Betis (fora de casa) e Osasuna (também como visitante), respectivamente, e podem ultrapassar o Getafe na tabela de classificação.

No empate em Valladolid, o Valencia contou com um gol de Manu Vallejo nos acréscimos do segundo tempo para garantir o empate. Sergi Guardiola havia aberto o placar para o time da casa, que é presidido pelo ex-centroavante brasileiro Ronaldo Fenômeno e está na 14.ª colocação, com 20 pontos.