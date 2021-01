Valencia empata com Osasuna (1-1) na Liga espanhola

O Valencia empatou em 1 a 1 em casa com o Osasuna nesta quinta-feira, pela 19ª rodada do campeonato espanhol, resultado ruim para as duas equipes.

O argentino Jonathan Calleri abriu o placar para o Osasuna aos 41 minutos, mas Unai García deixou tudo igual com um gol contra (69).

O empate deixa o Osasuna afundado na penúltima posição da tabela, a três pontos da zona da salvação, que começa com o Alavés.

O Valencia, que deu apenas um pequeno passo para longe da zona de rebaixamento (ainda bastante próxima), tomou a iniciativa contra o Osasuna que ficou esperando atrás para tentar marcar nos contra-ataques.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe começou a partida precisando muito dos três pontos, mas falhou na finalização nas diversas oportunidades que teve.

— Jogos da 19ª rodada da Liga espanhola (horário de Brasília):

– Terça-feira, 15 de dezembro de 2020:

Real Madrid – Athletic Bilbao 3 – 1

– Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020:

Barcelona – Real Sociedad 2 – 1

– Terça-feira, 19 de janeiro:

Cádiz – Levante 2 – 2

Valladolid – Elche 2 – 2

Alavés – Sevilla 1 – 2

– Quarta-feira, 20 de janeiro:

Getafe – SD Huesca 1 – 0

Betis – Celta Vigo 2 – 1

Villarreal – Granada 2 – 2

– Quinta-feira, 21 de janeiro:

Valencia – Osasuna 1 – 1

Eibar – Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 41 16 13 2 1 31 6 25

2. Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15

3. Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

4. Villarreal 33 19 8 9 2 28 19 9

5. Sevilla 33 18 10 3 5 23 16 7

6. Real Sociedad 30 19 8 6 5 29 16 13

7. Granada 28 19 8 4 7 23 31 -8

8. Betis 26 19 8 2 9 24 32 -8

9. Cádiz 24 19 6 6 7 17 24 -7

10. Getafe 23 18 6 5 7 16 18 -2

11. Celta Vigo 23 19 6 5 8 23 30 -7

12. Levante 22 18 5 7 6 25 26 -1

13. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

14. Valencia 20 19 4 8 7 25 26 -1

15. Eibar 19 18 4 7 7 15 18 -3

16. Valladolid 19 19 4 7 8 18 27 -9

17. Alavés 18 19 4 6 9 17 25 -8

18. Elche 17 17 3 8 6 16 23 -7

19. Osasuna 16 19 3 7 9 16 28 -12

20. SD Huesca 12 19 1 9 9 14 29 -15

