Valencia derrota o Celta e dorme no G-4 do Campeonato Espanhol

O Valencia venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 neste sábado, em casa, e entrou para o G-4 do Campeonato Espanhol. A equipe foi aos 37 pontos, em quarto lugar, e deixou para trás o Getafe, que no domingo visitará o Athletic Bilbao e pode recuperar a posição.

O gol da partida foi marcado por Carlos Soler, aos 22 minutos do segundo tempo, e complicou bastante a vida do Celta, que continua na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 17 pontos. Curiosamente, na próxima rodada, o Valencia visitará o Getafe, no sábado, às 12h (de Brasília). O Celta receberá o Sevilla no domingo, dia 9.

Ainda neste sábado, o Mallorca perdeu em casa para o Valladolid por 1 a 0 e segue próximo da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. Com gol de Enes Unal, os visitantes subiram para o 14º lugar, com 25 pontos.

A 22ª rodada do Campeonato Espanhol continua neste domingo, com destaque para o Barcelona, que receberá o Levante, às 17h (de Brasília), no Camp Nou. O time catalão entrará em campo pressionado, pois neste sábado o Real Madrid venceu o clássico com o Atlético de Madrid por 1 a 0 e abriu seis pontos de vantagem na tabela da competição (49 a 43). O Sevilla, terceiro colocado com 37 pontos, jogará um pouco mais cedo, às 14h30, contra o Alavés, em casa.