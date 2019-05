Valencia derrota o Barcelona por 2 a 1 e conquista a Copa do Rei

O Valencia conquistou neste sábado sua oitava Copa do Rei no ano de seu centenário, vencendo por 2 a 1 o Barcelona, que perdeu a chance de faturar a dobradinha Liga-Copa, após sua dolorosa eliminação na Liga dos Campeões.

O francês Kevin Gameiro aproveitou um passe de José Luis Gayá para abrir o placar aos 22 minutos do primeiro tempo e Rodrigo Moreno ampliou aos 33. Lionel Messi diminuiu no segundo tempo (73), mas não conseguiu evitar que o troféu fosse para as mãos do Valencia, onze anos depois de levantá-la pela última vez.

