Valencia confirma venda de Rodrigo Moreno para o Leeds, da Inglaterra Jogador está de saída do clube espanhol depois de seis temporadas defendendo os 'Che'

O Valencia, da Espanha, confirmou a saída do atacante hispano-brasileiro Rodrigo Moreno. O destino do jogador é o Leeds United, da Inglaterra, que acabou de subir para a primeira divisão nacional. O clube espanhol não citou valores, mas a negociação gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões), segundo a mídia britânica.

– O Valencia CF quer transmitir ao jogador toda a sua gratidão pelo esforço e empenho ao longo das últimas seis temporadas – nas quais disputou um total de 220 jogos, com 59 gols marcados, e ajudou a conquistar um título de Copa – bem como desejar-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa da sua carreira desportiva no Leeds – disse o Valencia em comunicado.

O Leeds, de Marcelo ‘El Loco’ Bielsa estreia na Premier League no dia 12 de setembro, contra o Liverpool, no Anfield. O clube está de volta à competição após 16 anos.

