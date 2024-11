Valência confirma 89 desaparecidos após enchentes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 20:01 Para compartilhar:

VALENCIA, 5 NOV (ANSA) – A Polícia Nacional da Espanha e a Guarda Civil, em colaboração com médicos legistas, anunciaram nesta terça-feira (5) que 89 pessoas estão desaparecidas devido às enchentes que atingiram a província de Valência no último dia 29 de outubro.

A informação foi divulgada pela agência Efe, citando os números do Centro de Integração de Dados (CID), que correspondem apenas aos relatos de famílias que forneceram informações e amostras biológicas para a identificação de seus parentes, informou a Corte Superior de Justiça da Comunidade Valenciana.

O CID informou ainda que é importante destacar que os casos ativos reportados nos relatórios não equivalem ao número total de desaparecidos na catástrofe, pois pode haver outros ainda não reportados.

Além disso, estes 89 casos devem ser cruzados com o número de vítimas já encontradas e submetidas a autópsias no Instituto de Medicina Legal, mas que ainda não foram identificadas, que são 62.

De acordo com o último balanço, os médicos legistas realizaram 195 autópsias dos corpos até agora recuperados e transferidos para o necrotério da Cidade de Justiça de Valência.

A enchente história na Espanha já deixou ao menos 219 mortos no país, sendo que só em Valência, a terceira maior cidade do país, são 214 vítimas. As outras cinco pessoas morreram nos estados vizinhos de Castilla-La Mancha e Andaluzia. (ANSA).