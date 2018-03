Valencia bate Sevilla no Espanhol e abre vantagem na briga pela Liga dos Campeões

O Valencia conseguiu neste sábado uma importante vitória para garantir vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Fora de casa, o time derrotou o Sevilla por 2 a 0 pela 28ª rodada e aumentou sua vantagem em relação ao quinto colocado.

A equipe visitante foi a 56 pontos e abriu nove em relação ao Sevilla, que está em quinto lugar. Na competição, os quatro primeiros colocados garantem vaga ao principal torneio europeu.

O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, de 27 anos, marcou os dois gols da partida. O jogador surgiu para o futebol nas categorias de base do Flamengo, mas atuou profissionalmente apenas em clubes europeus. Começou em 2009 no Real Madrid C, no ano seguinte foi contratado pelo Benfica, onde permaneceu até 2014. Há quatro anos, ele veste a camisa do time espanhol.

O Valencia ainda contou com a participação de outro brasileiro entre os titulares: o lateral-direito Gabriel Paulista, revelado pelo Vitória, e com passagens por Villarreal e Arsenal. No Sevilla, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, permaneceu no banco de reservas.

O Sevilla agora volta às atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira, às 16h45, visitará o Manchester United, no duelo de volta das oitavas de final. A primeira partida, na Espanha, terminou no empate sem gols.

O Valencia só volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Alavés, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Pela competição nacional, o Sevilla jogará no domingo, dia 18, contra o Leganés.