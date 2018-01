Valencia aproveita erros do La Coruña e ganha fora de casa no Campeonato Espanhol

O Valencia confirmou o favoritismo neste sábado e, com certa tranquilidade, contando com erros do adversário, superou o La Coruña por 2 a 1, fora de casa, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo marcou o segundo gol.

Com o bom resultado, o Valencia chegou aos 40 pontos e se manteve na terceira colocação. Está dois atrás do vice Atlético de Madrid e oito na frente do quarto Real Madrid, que tem um jogo a menos. Já o La Coruña seguiu com 16 e está próximo da zona de rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Valencia começou melhor e abriu o placar aos 37 minutos, quando o português Gonçalo Guedes arriscou de fora da área, sem muita força. O goleiro Rubén Martínez, contudo, não conseguiu segurar e a bola entrou mansamente.

Já aos 19 minutos do segundo tempo, após o La Coruña errar na saída de bola, Rodrigo recebeu após boa troca de passes e também finalizou de longe. A bola, desta vez, desviou na zaga e não deu qualquer chance para Martínez.

No fim, com o duelo aparentemente definido, o romeno Florin Andone aproveitou cruzamento rasteiro e só completou para as redes. O La Coruña se animou após o gol e criou boas chances nos acréscimos. Falhou, porém, nas conclusões e viu o Valencia celebrar o triunfo.