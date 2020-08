Valencia abre negociações com Pepe Reina, do Milan Na última temporada, goleiro foi emprestado pelo clube italiano ao Aston Villa

O Valencia abriu conversas com Pepe Reina. De acordo com a imprensa espanhola, o clube quer contar com o experiente goleiro que pertence ao Milan.

Na última temporada, Pepe Reina foi emprestado pelo clube italiano ao Aston Villa. Ele atuou em 12 oportunidades na Premier League e sofreu 20 gols.

Com 37 anos e contrato até junho de 2021, o goleiro espanhol tem passagens por Barcelona, Villareal, Bayern de Munique, Napoli, Liverpool, Milan e Aston Villa.

E MAIS:

Veja também