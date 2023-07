Vale Ventures faz investimento de US$ 3 mi em startup de biologia transformacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 14:04 Compartilhe

A mineradora Vale anunciou um investimento de US$ 3 milhões na startup de biologia transformacional Allonnia, que desenvolve novos sistemas biológicos para uso em aplicações industriais. O investimento na startup, com sede em Boston (EUA), foi feito por meio da Vale Ventures, iniciativa de corporate venture capital da Vale, que participou do aumento de capital da Allonnia – a operação totalizou US$ 30 milhões.

“Na Allonnia, vemos um parceiro estratégico que pode apoiar nosso objetivo de promover a mineração com baixa pegada de carbono, usando tecnologias de ponta para ajudar a reduzir e dar uma nova destinação aos resíduos de nossos processos”, explica o head da Vale Ventures, Bruno Arcadier.

A Vale Ventures, anunciada em junho de 2022, comprometeu até hoje US$ 100 milhões em capital para investimentos em startups de tecnologia pioneiras. A iniciativa tem também uma participação na Boston Metal, startup que desenvolve soluções para a descarbonização da produção de aço.

A iniciativa da Vale se foca em tecnologias relacionadas à descarbonização na cadeia de mineração, mineração sem resíduos, metais de transição energética e mineração do futuro.

