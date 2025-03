‘Vale Tudo’: Globo divulga abertura da novela e web elogia: ‘Atualização perfeita’

A TV Globo divulgou, nesta quarta-feira, 26, a abertura da nova novela das 21h, “Vale Tudo”, a cinco da estreia, e causou o maior alvoroço nas redes sociais. Internautas elogiaram a atualização das imagens preparadas para o remake escrito por Manuela Dias, que teve a peça semelhante à da trama original, de Gilberto Braga (1945-2021), exibida em 1988.

Gerente de criação da emissora, Christiano Calvet declarou ter buscado retratar os mais de 212 milhões de brasileiros em cerca de 150 imagens. Ao final, a peça homenageia a versão original com Gal Costa (1945-2022), ao entoar os versos de “Brasil”. A música, de autoria de Cazuza (1958-1990), também embalou a abertura da primeira versão na voz da cantora baiana.

“Mantivemos a música de abertura porque entendemos que ela tem uma força incrível, está no imaginário cultural brasileiro, e a interpretação da Gal segue moderna e potente. Acreditamos que seja um presente para o público que assistiu à novela em 1988 e carrega na memória afetiva, mas também para toda uma nova geração que conhecerá essa voz e esse discurso, que foi o retrato de um Brasil”, explicou Juliana Medeiros, coordenadora de Produção Musical dos Estúdios Globo.

No “X”, antigo Twitter, internautas comemoraram a divulgação.

“Amei a abertura! Uma atualização perfeita da essência e da diversidade brasileira. Um luxo e a cereja do bolo a imagem de Gal no final. Ela merecia essa reverência”, opinou um internauta. “Já começou, ‘poderia ter sido melhor’… CARAMBA, É A MESMA ABERTURA! Única diferença é que uma mostra imagens dos acontecimentos de 1988 e a outra do momento atual, defendeu outro usuário da plataforma.

