‘Vale Tudo’: até onde a ambição pode levar para conquistar o sucesso?

É hoje! Nesta segunda-feira, 31 de março, estreia na tela da Globo o remake de ‘Vale Tudo’, novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, que fez sucesso no final da década de 1980 e entrou para a galeria dos grandes títulos da teledramaturgia brasileira ao abordar temas como falta de ética, corrupção e inversão de valores. Desde que foi anunciada, a nova versão tem gerado burburinhos na mídia e despertado a ansiedade do público.

A história tem como foco o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acredita ser possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa justamente o contrário. O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando confrontos éticos, histórias de amor e o encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Débora Bloch), que protagoniza um embate ético sobre ser ou não ser honesto. O remake de Vale Tudo é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques. A direção artística é de Paulo Silvestrini, a direção geral é de Cristiano Marques, e a direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.

O enredo da novela

Na região do Sul do Brasil acontecem os primeiros capítulos da história de “Vale tudo”: a inescrupulosa Maria de Fátima, jovem que odeia ser pobre, vende a única propriedade da família e foge com todo o dinheiro para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar modelo. Sua mãe, Raquel, mulher de caráter reto, vai atrás dela. Na versão original, mãe e filha foram interpretadas, respectivamente, por Regina Duarte e Gloria Pires. No remake, Taís Araujo e Bella Campos estarão nos icônicos papéis.

Alto astral e batalhadora, Raquel foi criada com amor e atenção pelo pai Salvador (Antonio Pitanga), homem íntegro que honra cada dia trabalhado na alfândega brasileira no Paraguai. Tão correta quanto o pai, Raquel começa a trama como suplente de guia de turismo em um hotel simples da cidade.

Raquel tenta educar Maria de Fátima da forma mais ética possível. Mas a ambiciosa moça tem uma visão completamente oposta à da mãe sobre o caminho para se vencer na vida e não mede esforços para ascender socialmente.

Com um golpe que deixa a mãe para atrás sem explicações, Fátima se muda para a Cidade Maravilhosa em busca de dinheiro e fama, e acaba se aproximando novamente do pai, Rubinho (participação especial de Júlio Andrade no remake). Raquel também se muda, na esperança de reencontrar e resgatar a índole da filha, que acredita ter sido mal influenciada. E, lá, precisa lutar para sobreviver.

Até onde a ambição pode levar para conquistar o sucesso?

A trama já começa abrindo portas para grandes questionamentos sobre a vida em sociedade, como ambição e ganância. A novela, com suas reviravoltas e dilemas morais, nos leva a refletir até que ponto a busca incessante por objetivos pode ser benéfica ou prejudicial, não apenas na vida de quem os busca, mas também nas relações sociais ao seu redor.

À IstoÉ Gente, Gisele Helder, especialista em comportamento humano e saúde emocional, explica que a ambição, por si só, não é um valor negativo. “Ela é vista, em muitas culturas e contextos sociais, como uma motivação essencial para alcançar metas, crescer na carreira e conquistar um melhor status de vida. Pessoas ambiciosas são, frequentemente, admiradas por sua capacidade de lutar pelos seus sonhos”.

Contudo, a especialista complementa que, no momento em que a ambição se torna excessiva, ela pode gerar um desgaste emocional e afetar negativamente as relações interpessoais. “Na novela, é possível perceber que personagens que buscam o sucesso a qualquer custo tendem a negligenciar amigos, familiares e até mesmo valores pessoais. A ambição começa a se tornar perigosa quando ela deixa de ser um desejo saudável de crescimento e se transforma em uma autoexigência constante, quando nada é o suficiente, nem mesmo a própria pessoa. Na psicologia, isso tem muito a ver com o que chamamos de autoimagem condicionada ao desempenho, ou seja, a pessoa só sente que tem valor se estiver superando alguém ou batendo metas”, comenta.

Até onde a ambição é positiva?

Helder ainda ressalta que a ambição, em sua essência, pode ser uma força motriz poderosa. Ela nos impulsiona a sair da inércia, a buscar nossos objetivos, a superar desafios e a alcançar nosso potencial máximo. No entanto, a linha que separa a ambição saudável da ganância desenfreada é tênue. Quando a busca pelo sucesso se torna obsessiva, quando falta consciência emocional e clareza no propósito, a ambição se transforma em uma corrida contra si mesma, sem linha de chegada.

O impacto na vida social

A forma como lidamos com a ambição e a ganância molda nossas interações sociais. Uma pessoa ambiciosa, mas ética, é admirada e respeitada. Já o indivíduo ganancioso, que prioriza seus interesses acima de tudo, é visto com desconfiança e repulsa. A ganância pode destruir amizades, famílias e comunidades, deixando um rastro de dor e ressentimento.

“Vale Tudo” nos convida a refletir sobre nossos próprios desejos e ambições. A novela nos mostra que o sucesso a qualquer custo é uma ilusão que, no final, deixa um vazio profundo. “A verdadeira realização reside em encontrar um equilíbrio entre a busca por nossos objetivos e o respeito aos valores humanos”, finaliza Gisele.

Assista ao trailer do remake: