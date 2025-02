‘Vale Tudo’: Alexandre Nero publica primeiras fotos como Marco Aurélio

Alexandre Nero movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao divulgar as primeiras imagens caracterizado como Marco Aurélio, seu personagem no remake de Vale Tudo. Para dar vida ao vilão da trama, o ator apareceu sem barba e posou sem camisa, exibindo o novo visual diretamente dos bastidores das gravações.

Nas fotos, Nero surge em uma lancha ao lado das atrizes Rhaisa Batista e Malu Galli. Além disso, ele mostrou uma toalha bordada com o nome do personagem, reforçando os detalhes da caracterização. O ator também compartilhou cliques com outros colegas de elenco, como João Vicente de Castro, Júlio Andrade e Humberto Carrão.

Na legenda da publicação, Alexandre Nero brincou com os colegas ao fazer um trocadilho com o nome da novela: “Os Vale Nada”. A nova versão do sucesso de 1988, escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista para 31 de março e substituirá Mania de Você na faixa das 21h da TV Globo.

Com um elenco estrelado, Vale Tudo contará com Taís Araújo no papel de Raquel Acioly, Bella Campos como Maria de Fátima e Débora Bloch na icônica personagem Odete Roitman. A trama, considerada um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, terá 173 capítulos, uma redução em relação à versão original, que teve 204 episódios.

As gravações começaram em dezembro de 2024 em Foz do Iguaçu, um dos cenários da história. A direção artística da novela está a cargo de Paulo Silvestrini.