‘Vale Tudo’: Afonso trai Solange com Maria de Fátima; saiba quando cena irá ao ar

Que Maria de Fátima não dá ponto sem nó, todo mundo sabe. Com objetivo de sempre, se dar bem na vida às custas do dinheiro alheio e das mais variadas falcatruas, a personagem de Vale Tudo vivida pela atriz Bella Campos protagonizará uma virada importante nas próximas semanas.

A antagonista da novela das 21h finalmente conseguirá ficar com Afonso (Humberto Carrão), que trairá Solange (Alice Wegmann). A sequência está prevista para ir ao ar no capítulo de 30 de maio, sexta-feira.

O encontro íntimo entre Afonso e Maria de Fátima acontecerá depois de Solange, diretora de criação da agência Tomorrow, viajar a trabalho para Madri, na Espanha – tudo parte de um esquema de Maria de Fátima e Odete Roitman (Debora Bloch) para separar o casal.

Afonso se casará com Maria de Fátima

Depois de muitas tramoias entre Maria de Fátima e Odete, Afonso irá terminar o namoro com Solange por ciúmes e vai se casar oficialmente com Maria de Fátima, que continuará o romance com César (Cauã Reymond).

A novela terá um salto de tempo de um ano. Raquel estará bem sucedida e mudará o visual e a forma de se vestir. Ivan já estará casado com Heleninha. E muitas outras reviravoltas em Vale Tudo prometem surpreender o telespectador.