‘Vale Tudo’: 1º trailer, a volta de Odete Roitman e movimentação nas redes sociais

Na noite de segunda-feira, 24, a Globo exibiu o primeiro trailer do remake de ‘Vale Tudo’, novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, que fez sucesso no final da década de 80 e entrou para a galeria dos grandes títulos da teledramaturgia brasileira ao abordar temas como falta de ética, corrupção e inversão de valores. Desde que foi anunciada, a nova versão tem gerado burburinhos na mídia e despertado a ansiedade do público. O primeiro trailer da trama, que deve estrear no dia 31 de março no horário nobre da emissora carioca, foi exibido durante um intervalo de Mania de Você. A história tem como foco o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acredita ser possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa justamente o contrário. O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando confrontos éticos, histórias de amor e o encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Débora Bloch), que protagoniza um embate ético sobre ser ou não ser honesto. Ao final, o trailer dá grande destaque para uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. A personagem de Débora Bloch desce de um helicóptero e diz: “Pode avisar que Odete Roitman chegou”. O remake de Vale Tudo é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques. A direção artística é de Paulo Silvestrini, a direção geral é de Cristiano Marques, e a direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes. Bella Campos (Maria de Fátima), Taís Araújo (Raquel), Cauã Reymond (César), Paolla Oliveira (Heleninha) e Débora Bloch (Odete Roitman) são os grandes destaques da trama.

Assista ao trailer:

O enredo da novela

Na região do Sul do Brasil acontecem os primeiros capítulos da história de “Vale tudo”: a inescrupulosa Maria de Fátima, jovem que odeia ser pobre, vende a única propriedade da família e foge com todo o dinheiro para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar modelo. Sua mãe, Raquel, mulher de caráter reto, vai atrás dela. Na versão original, mãe e filha foram interpretadas, respectivamente, por Regina Duarte e Gloria Pires. No remake, Taís Araujo e Bella Campos estarão nos icônicos papéis.

Alto astral e batalhadora, Raquel foi criada com amor e atenção pelo pai Salvador (Antonio Pitanga), homem íntegro que honra cada dia trabalhado na alfândega brasileira no Paraguai. Tão correta quanto o pai, Raquel começa a trama como suplente de guia de turismo em um hotel simples da cidade.

Raquel tenta educar Maria de Fátima da forma mais ética possível. Mas a ambiciosa moça tem uma visão completamente oposta à da mãe sobre o caminho para se vencer na vida e não mede esforços para ascender socialmente.

Com um golpe que deixa a mãe para atrás sem explicações, Fátima se muda para a Cidade Maravilhosa em busca de dinheiro e fama, e acaba se aproximando novamente do pai, Rubinho (participação especial de Júlio Andrade no remake). Raquel também se muda, na esperança de reencontrar e resgatar a índole da filha, que acredita ter sido mal influenciada. E, lá, precisa lutar para sobreviver.

Reação do público nas redes sociais

Nas redes sociais, alguns internautas gostaram do que viram, enquanto outros usuários criticaram a atriz Bella Campos, que interpretará uma personagem icônica, a qual marcou a carreira de Glória Pires no passado.

“Meu Deus, essa Bella Campos está fraquíssima! Não dá, não!!”, disparou uma pessoa sobre a jovem artista da emissora.

“O trailer prova que a escalação de Bella Campos é um grande equívoco para esse remake. Ruim mesmo. Taís está excelente, vai dominar essa novela”, observou outro usuário na web.

“A Maria de Fátima com as expressões de uma PORTA. COMO PODE??”, detonou um terceiro no Instagram oficial do Gshow.