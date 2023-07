Vale tem lucro de líquido de US$ 892 mi no 2º trimestre, queda anual de 78,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 20:38 Compartilhe

A mineradora Vale apurou lucro de líquido aos acionistas de US$ 892 milhões no segundo trimestre deste ano, recuo de 78,2% sobre igual período do ano passado. Na comparação trimestral, o recuo foi de 51,4%.

Em reais, o resultado foi de R$ 4,573 bilhões, contra R$ 20,221 bilhões no segundo trimestre de 2022, recuo de 77,4%.

Os principais fatores que afetaram o lucro foram os menores preços realizados de minério de ferro e níquel, a apreciação do minério real e a menor marcação a mercado das debêntures participativas.

O resultado da mineradora também foi impactado pela baixa dos tributos diferidos ativos relacionados às provisões da Fundação Renova, após o plano de recuperação judicial.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias