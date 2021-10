Vale suspende produção de cobre em mina do Salobo após incêndio; não há vítimas

A Vale informou nesta terça-feira, 5, que suspendeu a produção de cobre na mina do Salobo, no município de Marabá (PA)após incêndio. Segundo a companhia, ele foi controlado por equipes de emergência e não houve vítimas ou danos ambientais. “O local afetado passa por avaliação e as causas do incêndio estão sendo apuradas”, afirma a empresa em comunicado ao mercado.

Avaliações preliminares apontam que a retomada da produção ocorrerá até o final de outubro. As demais atividades, incluindo operações de mina e manutenção, prosseguem normalmente. Em 2020, Salobo produziu 172,7 quilotoneladas de concentrado de cobre.

