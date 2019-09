Vale revisa guidance de produção de pelotas para 43 milhões de toneladas

A Vale reduziu sua previsão de produção de pelotas de 45 milhões de toneladas para 43 milhões de toneladas este ano. A revisão do guidance foi justificada pela companhia para “adequação de seu portfólio de produtos às condições temporárias de mercado”.

Entretanto, a Vale reforça que tal revisão não altera o guidance de vendas de minério de ferro e pelotas no ano, mantido na faixa de 307 milhões de toneladas a 332 milhões de toneladas, “com expectativa que as vendas se situem ao redor do centro da faixa”, de acordo com fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 26.

A companhia diz que a decisão está em linha com estratégia de margem sobre volume e alocação eficiente de capital para adaptar a sua cadeia de produção e atender às condições prevalecentes no mercado, e “que permanece confiante nos fundamentos de longo prazo do mercado global de minério de ferro e pelotas e sobretudo na elevada competitividade, flexibilidade e opcionalidade do seu portfólio de produtos de alta qualidade e de seus ativos de classe mundial”.